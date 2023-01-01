Wink
Семь дней Петра Семеныча
Актёры и съёмочная группа фильма «Семь дней Петра Семеныча»

Режиссёры

Тигран Кеосаян

Режиссёр

Актёры

Фёдор Добронравов

АктёрПётр Семёныч
Александр Метёлкин

Актёр
Самвел Джалалян

Актёрполицейский
Лаура Кеосаян

Актриса
Джаник Файзиев

Актёр
Олеся Железняк

Актриса
Борис Мягков

Актёрмужчина на пляже
Лев Малишава

Актёр
Яков Шамшин

Актёр
Иван Добронравов

Актёр

Сценаристы

Тигран Кеосаян

Сценарист
Маргарита Симоньян

Сценарист

Продюсеры

Наталья Бобкова

Продюсер

Художники

Валерий Архипов

Художник

Композиторы

Сергей Терехов

Композитор