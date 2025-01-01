Фильм Семь дней Петра Семеныча
2025, Семь дней Петра Семеныча
Мелодрама, Комедия18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
70-летний Петр Семёныч всю свою жизнь прожил на Черноморском побережье. Он давно одинок: жена умерла, а дочь много лет назад уехала жить в Турцию и не выходит на связь. В начале фильма герою ставят диагноз — саркома легкого. Петр Семёныч принимает болезнь как факт — начинает свыкаться с новой реальностью и подводить итоги. Однако есть надежда, что диагноз неточный. Внести ясность может «светило» из Москвы, который через неделю даст ответ. За эти семь дней Петр Семёныч по-другому взглянет на свою жизнь: вспомнит самые лучшие и худшие, по его мнению, события, попробует отыскать новый смысл существования, найдет в себе силы изменить свою жизнь и обретет надежду.
Семь дней Петра Семеныча покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- Режиссёр
Тигран
Кеосаян
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актёр
Александр
Метёлкин
- СДАктёр
Самвел
Джалалян
- Актриса
Лаура
Кеосаян
- Актёр
Джаник
Файзиев
- Актриса
Олеся
Железняк
- БМАктёр
Борис
Мягков
- ЛМАктёр
Лев
Малишава
- Актёр
Яков
Шамшин
- Актёр
Иван
Добронравов
- Сценарист
Тигран
Кеосаян
- МССценарист
Маргарита
Симоньян
- НБПродюсер
Наталья
Бобкова
- ВАХудожник
Валерий
Архипов
- СТКомпозитор
Сергей
Терехов