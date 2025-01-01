Фильм Семь дней Петра Семеныча

70-летний Петр Семёныч всю свою жизнь прожил на Черноморском побережье. Он давно одинок: жена умерла, а дочь много лет назад уехала жить в Турцию и не выходит на связь. В начале фильма герою ставят диагноз — саркома легкого. Петр Семёныч принимает болезнь как факт — начинает свыкаться с новой реальностью и подводить итоги. Однако есть надежда, что диагноз неточный. Внести ясность может «светило» из Москвы, который через неделю даст ответ. За эти семь дней Петр Семёныч по-другому взглянет на свою жизнь: вспомнит самые лучшие и худшие, по его мнению, события, попробует отыскать новый смысл существования, найдет в себе силы изменить свою жизнь и обретет надежду.



