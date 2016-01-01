Секретный агент
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Секретный агент

Секретный агент (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.62016, Unlocked
Боевики, Триллеры94 мин18+

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Сюжет

Она — секретный агент мирового уровня. Еe задача — предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Чтобы спасти Лондон, ей придется играть не по правилам…

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секретный агент»

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