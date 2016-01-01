Секретный агент (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.62016, Unlocked
Боевики, Триллеры94 мин18+
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Сюжет
Она — секретный агент мирового уровня. Еe задача — предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Чтобы спасти Лондон, ей придется играть не по правилам…
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Драмы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Аптед
- Актриса
Нуми
Рапас
- Актёр
Орландо
Блум
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Мэттью
Марш
- МХАктёр
Макрам
Хури
- БКАктёр
Брайан
Каспе
- ТКАктёр
Тосин
Коул
- Продюсер
Клаудия
Блюмхубер
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- АЯАктриса дубляжа
Алена
Яблочная
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- БНХудожница
Бояна
Никито�вич
- ДРОператор
Джордж
Ричмонд
- СБКомпозитор
Стивен
Бартон