Секретный агент (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Она — секретный агент мирового уровня. Еe задача — предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Чтобы спасти Лондон, ей придется играть не по правилам…



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