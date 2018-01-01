Актёры и съёмочная группа фильма «Секретные материалы: Хочу верить»

WinkФильмыСекретные материалы: Хочу веритьАктёры и съёмочная группа фильма «Секретные материалы: Хочу верить»
Режиссёры
Актёры
АктёрFox Mulder
Дэвид ДуховныDavid Duchovny
АктрисаDana Scully
Джиллиан АндерсонGillian Anderson
АктрисаASAC Dakota Whitney
Аманда ПитAmanda Peet
АктёрFather Joseph Crissman
Билли КонноллиBilly Connolly
АктёрAgent Mosley Drummy (в титрах: Alvin 'Xzibit' Joiner)
ИксзибитXzibit
АктёрWalter Skinner
Митч ПиледжиMitch Pileggi
Актёр2nd Abductor - Janke Dacyshyn
Каллум Кит РенниCallum Keith Rennie
АктёрFather Ybarra
Адам ГодлиAdam Godley
АктёрGaunt Man
Алекс ДьякунAlex Diakun
Актриса2nd Victim - Cheryl Cunningham