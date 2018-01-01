Wink
Фильмы
Секретные материалы: Хочу верить
Актёры и съёмочная группа фильма «Секретные материалы: Хочу верить»

Режиссёры

Крис Картер

Крис Картер

Chris Carter
Режиссёр

Актёры

Дэвид Духовны

Дэвид Духовны

David Duchovny
АктёрFox Mulder
Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон

Gillian Anderson
АктрисаDana Scully
Аманда Пит

Аманда Пит

Amanda Peet
АктрисаASAC Dakota Whitney
Билли Коннолли

Билли Коннолли

Billy Connolly
АктёрFather Joseph Crissman
Иксзибит

Иксзибит

Xzibit
АктёрAgent Mosley Drummy (в титрах: Alvin 'Xzibit' Joiner)
Митч Пиледжи

Митч Пиледжи

Mitch Pileggi
АктёрWalter Skinner
Каллум Кит Ренни

Каллум Кит Ренни

Callum Keith Rennie
Актёр2nd Abductor - Janke Dacyshyn
Адам Годли

Адам Годли

Adam Godley
АктёрFather Ybarra
Алекс Дьякун

Алекс Дьякун

Alex Diakun
АктёрGaunt Man
Никки Эйкокс

Никки Эйкокс

Nicki Aycox
Актриса2nd Victim - Cheryl Cunningham

Сценаристы

Фрэнк Спотниц

Фрэнк Спотниц

Frank Spotnitz
Сценарист
Крис Картер

Крис Картер

Chris Carter
Сценарист

Продюсеры

Крис Картер

Крис Картер

Chris Carter
Продюсер
Фрэнк Спотниц

Фрэнк Спотниц

Frank Spotnitz
Продюсер
Брент О’Коннор

Брент О’Коннор

Brent O'Connor
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Рахленко

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Анна Каменкова

Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа

Художники

Лиза Томшешин

Лиза Томшешин

Lisa Tomczeszyn
Художница

Монтажёры

Ричард А. Харрис

Ричард А. Харрис

Richard A. Harris
Монтажёр

Операторы

Билл Роу

Билл Роу

Bill Roe
Оператор

Композиторы

Марк Сноу

Марк Сноу

Mark Snow
Композитор