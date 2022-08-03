Секретное досье
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Секретное досье

Секретное досье (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.42017, The Post
Триллер, Биография111 мин18+

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О фильме

В 1971 году в правительстве США произошла утечка информации о подноготной Вьетнамской войны. Как поступить с секретными документами Пентагона, решает издательница Washington Post Кэтрин Грэм.

Страна
США, Индия
Жанр
Исторический, Драма, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секретное досье»