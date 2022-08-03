Счастливое число 5
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Счастливое число 5

Счастливое число 5 (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.72019, 5 è il numero perfetto
Драма, Триллер102 мин18+

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О фильме

Неаполь, 1970-е. Постаревший киллер Маленький Цицерон уходит на пенсию. Но криминал на улицах по-прежнему свирепствует, и однажды его жертвой становится сам Цицерон — враги убивают его сына. Герой вновь берет оружие и вместе с бывшим подельником и верной подругой выходит на тропу мести.

Страна
Бельгия, Италия, Франция
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливое число 5»