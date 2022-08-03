Счастливое число 5 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Неаполь, 1970-е. Постаревший киллер Маленький Цицерон уходит на пенсию. Но криминал на улицах по-прежнему свирепствует, и однажды его жертвой становится сам Цицерон — враги убивают его сына. Герой вновь берет оружие и вместе с бывшим подельником и верной подругой выходит на тропу мести.

