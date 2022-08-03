Счастливое число 5 (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.72019, 5 è il numero perfetto
Драма, Триллер102 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Неаполь, 1970-е. Постаревший киллер Маленький Цицерон уходит на пенсию. Но криминал на улицах по-прежнему свирепствует, и однажды его жертвой становится сам Цицерон — враги убивают его сына. Герой вновь берет оружие и вместе с бывшим подельником и верной подругой выходит на тропу мести.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ИТРежиссёр
Игорь
Тувери
- ТСАктёр
Тони
Сервилло
- Актриса
Валерия
Голино
- Актёр
Карло
Буччироссо
- ЯФАктриса
Яя
Форте
- ДЛАктёр
Джованни
Лудено
- ВКАктриса
Валентина
Куратоли
- ЛЛАктёр
Лоренцо
Ланселлотти
- ВНАктёр
Винченцо
Немолато
- ЭНАктёр
Эмануеле
Носерино
- АКАктёр
Анджело
Курти
- ИТСценарист
Игорь
Тувери
- ЭФПродюсер
Эльда
Ферри
- РБПродюсер
Рафаэль
Бердюго
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДХХудожник
Джампьеро
Хубер
- ЭКМонтажёр
Эсмеральда
Калабрия
- НБОператор
Николай
Брюэль