Счастливое число 5
Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливое число 5»

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливое число 5»

Режиссёры

Игорь Тувери

Игорь Тувери

Igor Tuveri
Режиссёр

Актёры

Тони Сервилло

Тони Сервилло

Toni Servillo
АктёрPeppino Lo Cicero
Валерия Голино

Валерия Голино

Valeria Golino
АктрисаRita
Карло Буччироссо

Карло Буччироссо

Carlo Buccirosso
АктёрTotò o' Macellaio
Яя Форте

Яя Форте

Iaia Forte
АктрисаMadonna
Джованни Лудено

Джованни Лудено

Giovanni Ludeno
АктёрGobbo
Валентина Куратоли

Валентина Куратоли

Valentina Curatoli
АктрисаImmacolata
Лоренцо Ланселлотти

Лоренцо Ланселлотти

Lorenzo Lancellotti
АктёрNino
Винченцо Немолато

Винченцо Немолато

Vincenzo Nemolato
АктёрMister Ics
Эмануеле Носерино

Эмануеле Носерино

Emanuele Nocerino
АктёрNino Bambino
Анджело Курти

Анджело Курти

Angelo Curti
АктёрPortiere Don Guarino

Сценаристы

Игорь Тувери

Игорь Тувери

Igor Tuveri
Сценарист

Продюсеры

Эльда Ферри

Эльда Ферри

Elda Ferri
Продюсер
Рафаэль Бердюго

Рафаэль Бердюго

Raphaël Berdugo
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Анастасия Лапина

Актриса дубляжа

Художники

Джампьеро Хубер

Джампьеро Хубер

Gianpietro Huber
Художник

Монтажёры

Эсмеральда Калабрия

Эсмеральда Калабрия

Esmeralda Calabria
Монтажёр

Операторы

Николай Брюэль

Николай Брюэль

Nicolai Brüel
Оператор