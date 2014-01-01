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Самый опасный человек

Самый опасный человек (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, A Most Wanted Man
Триллеры116 мин18+

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Сюжет

Глава секретного подразделения разведки получает задание найти опасного международного беглеца Ису Карпова, которого из симпатии укрывает молодая девушка-адвокат. Когда в погоню вступают разведки других стран, начинается большая шпионская игра, в которой любой может оказаться наживкой или акулой.

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Информация

Страна
США, Великобритания, Германия
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый опасный человек»

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