Самый опасный человек (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Глава секретного подразделения разведки получает задание найти опасного международного беглеца Ису Карпова, которого из симпатии укрывает молодая девушка-адвокат. Когда в погоню вступают разведки других стран, начинается большая шпионская игра, в которой любой может оказаться наживкой ил�и акулой.



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