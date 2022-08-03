Самый лучший фильм 2
Wink
Фильмы
Самый лучший фильм 2

Самый лучший фильм 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.52009, Самый лучший фильм 2
Комедия81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Четверо закадычных друзей — Моряк, Актер, Мажор и Димати — после долгой разлуки встречаются в московском кафе отметить день рождения Мажора. На сей раз у них есть наличные, чтобы расплатиться с официанткой. И бегать по городу в поисках денег они будут совершенно по другой причине. Мажора похитили и требуют выкуп — миллион евро...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

2.9 КиноПоиск
2.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый лучший фильм 2»