Самый лучший фильм 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Четверо закадычных друзей — Моряк, Актер, Мажор и Димати — после долгой разлуки встречаются в московском кафе отметить день рождения Мажора. На сей раз у них есть наличные, чтобы расплатиться с официанткой. И бегать по городу в поисках денег они будут совершенно по другой причине. Мажора похитили и требуют выкуп — миллион евро...

