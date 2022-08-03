Самый лучший фильм 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.52009, Самый лучший фильм 2
Комедия81 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Четверо закадычных друзей — Моряк, Актер, Мажор и Димати — после долгой разлуки встречаются в московском кафе отметить день рождения Мажора. На сей раз у них есть наличные, чтобы расплатиться с официанткой. И бегать по городу в поисках денег они будут совершенно по другой причине. Мажора похитили и требуют выкуп — миллион евро...
Рейтинг
2.9 КиноПоиск
2.9 IMDb
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актёр
Тимур
Батрутдинов
- Актёр
Гарик
Харламов
- Актёр
Дмитрий
Хрусталев
- Актёр
Олег
Верещагин
- Актёр
Михаил
Галустян
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Александр
Баширов
- Актёр
Сергей
Лазарев
- ЕКАктриса
Екатерина
Конисевич
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Сценарист
Артак
Гаспарян
- Сценарист
Гарик
Харламов
- МГСценарист
Михаил
Гуликов
- Продюсер
Гарик
Харламов
- Продюсер
Михаэль
Шлихт
- Продюсер
Артак
Гаспарян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- ВСОператор
Василий
Сикачинский
- ВККомпозитор
Виталий
Кудрин