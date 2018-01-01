Биография

Сергей Лазарев – актер, певец, телеведущий. Появился на свет 1 апреля 1983 года. До 2006 года пел в проекте Smash. В 2016 и в 2019 годах участвовал в «Евровидении» – оба раза занимал 3-е место. Награды: «Золотой граммофон», театральная премия «Чайка». Детство Лазарева было связано со спортивной гимнастикой. Но к 9 годам прекратил заниматься спортом, отдав предпочтение детским ансамблям. Был учеником ансамбля имени Локтева. В 1995 году снялся в «Ералаше» и начал выступать в «Непоседах». В 2003 Лазарев получил диплом Школы-студии МХАТ. В 2001 году Лазарев и Топалов создали Smash, который через год после создания победил на «Новой волне». Зимой 2005 года певец дебютировал с личным альбомом. У Сергея Лазарева личная жизнь не складывается. С 2008 по 2012 года был в отношениях с Лерой Кудрявцевой. У Сергея есть двое детей – Никита и Анна. Имя матери не разглашается, бытует мнение, что он воспользовался услугами суррогатной матери. Весной 2007 года Сергей Лазарев выпустил второй альбом, для 5 песен которого были сняты клипы. В этом же году он победил в шоу «Цирк со звездами», а в следующем году участвовал в «Танцах на льду». Озвучивал Сергей Лазарев фильм «Классный мюзикл», мультфильм «Шрек-3». Снимался в картинах «Папины дочки», «Новогодние сваты», «Хозяин империи», «Братья-детективы».