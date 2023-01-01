Самолет президента
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Самолет президента

Самолет президента (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.91997, Air Force One
Боевики, Триллеры119 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Президент США Джеймс Маршалл возвращается вместе с семьей из Москвы. В воздухе выясняется, что на борту террористы, которые требуют освободить казахстанского диктатора Радека, захваченного американским спецназом. Президенту придется вспомнить военное прошлое, чтобы защитить мир и семью.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самолет президента»

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