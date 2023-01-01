Самолет президента (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.91997, Air Force One
Боевики, Триллеры119 мин18+
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Сюжет
Президент США Джеймс Маршалл возвращается вместе с семьей из Москвы. В воздухе выясняется, что на борту террористы, которые требуют освободить казахстанского диктатора Радека, захваченного американским спецназом. Президенту придется вспомнить военное прошлое, чтобы защитить мир и семью.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Вольфганг
Петерсен
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Гари
Олдман
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Венди
Крюсон
- ЛМАктриса
Лизель
Мэтьюз
- Актёр
Пол
Гилфойл
- Актёр
Ксандер
Беркли
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- ДСАктёр
Дин
Стокуэлл
- ТЭАктёр
Том
Эверетт
- ЭУСценарист
Эндрю
У. Марлоу
- Продюсер
Марк
Абрахам
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- ТАПродюсер
Томас
А. Блисс
- ГКПродюсер
Гэйл
Кац
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МУАктёр дубляжа
Михаил
Уржумцев
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- ММАктриса дубляжа
Мария
Мушкатина
- ЭБХудожник
Эрни
Бишоп
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- МБОператор
Михаэль
Балльхаус
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит