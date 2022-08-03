Русская игра (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Русская игра
Комедия95 мин18+
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О фильме
Экранизация пьесы Николая Гоголя «Игроки». Итальянского карточного шулера высшего пилотажа Лукино Форца нашли его многочисленные кредиторы и заставили подписать закладную на всe, что у него есть. Если до определенного срока он не соберет всю долговую сумму, в Италии его будет ждать тюрьма.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Павел
Чухрай
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- Актёр
Авангард
Леонтьев
- ИААктёр
Игнат
Акрачков
- ЮМАктёр
Юрий
Маслак
- ДТАктёр
Дмитрий
Таланцев
- ПСАктёр
Павел
Сборщиков
- ДдАктёр
Джулиано
ди Капуа
- Сценарист
Павел
Чухрай
- НГСценарист
Николай
Гоголь
- ИБПродюсер
Ирина
Баскакова
- СШПродюсер
Сергей
Шумаков
- ДКПродюсер
Дмитрий
Корж
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ВКОператор
Владимир
Климов
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко