Русская игра (фильм, 2007) смотреть онлайн

Экранизация пьесы Николая Гоголя «Игроки». Итальянского карточного шулера высшего пилотажа Лукино Форца нашли его многочисленные кредиторы и заставили подписать закладную на всe, что у него есть. Если до определенного срока он не соберет всю долговую сумму, в Италии его будет ждать тюрьма.

