Wink
Фильмы
Русская игра

Русская игра (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Русская игра
Комедия95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Экранизация пьесы Николая Гоголя «Игроки». Итальянского карточного шулера высшего пилотажа Лукино Форца нашли его многочисленные кредиторы и заставили подписать закладную на всe, что у него есть. Если до определенного срока он не соберет всю долговую сумму, в Италии его будет ждать тюрьма.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Русская игра»