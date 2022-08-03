Рожденный четвертого июля
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Рожденный четвертого июля

Рожденный четвертого июля (фильм, 1989) смотреть онлайн

9.21989, Born on the Fourth of July
Драма, Биография138 мин18+

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О фильме

Рон Ковик будучи наивным школьником записывается добровольцем в армию и, пройдя через ад вьетнамской войны, возвращается домой парализованным калекой. Этот мужественный человек посвящает свою жизнь борьбе с самым страшным врагом человечества — войной.

Страна
США
Жанр
Военный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рожденный четвертого июля»