Рожденный четвертого июля (фильм, 1989) смотреть онлайн
9.21989, Born on the Fourth of July
Драма, Биография138 мин18+
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О фильме
Рон Ковик будучи наивным школьником записывается добровольцем в армию и, пройдя через ад вьетнамской войны, возвращается домой парализованным калекой. Этот мужественный человек посвящает свою жизнь борьбе с самым страшным врагом человечества — войной.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Оливер
Стоун
- Актёр
Том
Круз
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актриса
Кира
Седжвик
- РДАктёр
Рэймонд
Дж. Бэрри
- ДЛАктёр
Джерри
Ливайн
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэйли
- ДГАктёр
Джон
Гец
- Актёр
Боб
Гантон
- Актёр
Марк
Мозес
- БЛАктёр
Брайан
Ларкин
- Сценарист
Оливер
Стоун
- РКСценарист
Рон
Ковик
- АКПродюсер
А.
Китман Хо
- ЛВПродюсер
Лопе
В. Джубан мл.
- ДППродюсер
Джозеф
П. Рейди
- Продюсер
Оливер
Стоун
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бескаравайный
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- ВКХудожник
Виктор
Кемпстер
- ДРХудожник
Дерек
Р. Хилл
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- ДХМонтажёр
Джо
Хатшинг
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс