Рожденный четвертого июля
Актёры и съёмочная группа фильма «Рожденный четвертого июля»

Режиссёры

Оливер Стоун

Oliver Stone
Режиссёр

Актёры

Том Круз

Tom Cruise
АктёрRon Kovic
Уиллем Дефо

Willem Dafoe
АктёрCharlie
Кира Седжвик

Kyra Sedgwick
АктрисаDonna
Рэймонд Дж. Бэрри

Raymond J. Barry
АктёрMr. Kovic
Джерри Ливайн

Jerry Levine
АктёрSteve Boyer
Фрэнк Уэйли

Frank Whaley
АктёрTimmy
Джон Гец

John Getz
АктёрMarine Major
Боб Гантон

Bob Gunton
АктёрDoctor #1
Марк Мозес

Mark Moses
АктёрOptimistic Doctor
Брайан Ларкин

Bryan Larkin
АктёрYoung Ron

Сценаристы

Оливер Стоун

Oliver Stone
Сценарист
Рон Ковик

Ron Kovic
Сценарист

Продюсеры

А. Китман Хо

A. Kitman Ho
Продюсер
Лопе В. Джубан мл.

Lope V. Juban Jr.
Продюсер
Джозеф П. Рейди

Joseph P. Reidy
Продюсер
Оливер Стоун

Oliver Stone
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Быстрицкий

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа
Михаил Бескаравайный

Актёр дубляжа
Борис Шувалов

Актёр дубляжа

Художники

Ричард Л. Джонсон

Richard L. Johnson
Художник
Виктор Кемпстер

Victor Kempster
Художник
Дерек Р. Хилл

Derek R. Hill
Художник

Монтажёры

Дэвид Бреннер

David Brenner
Монтажёр
Джо Хатшинг

Joe Hutshing
Монтажёр

Операторы

Роберт Ричардсон

Robert Richardson
Оператор

Композиторы

Джон Уильямс

John Williams
Композитор