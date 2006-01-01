Рокки Бальбоа (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Рокки отошел от дел, занявшись ресторанным бизнесом и все еще тяжело переживает смерть своей жены Эдриан. Пытаясь развеять пустоту, Бальбоа решает вернуться на ринг для боев местного значения.



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