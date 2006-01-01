Рокки Бальбоа
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Рокки Бальбоа

Рокки Бальбоа (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Rocky Balboa
Драмы97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Рокки отошел от дел, занявшись ресторанным бизнесом и все еще тяжело переживает смерть своей жены Эдриан. Пытаясь развеять пустоту, Бальбоа решает вернуться на ринг для боев местного значения.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рокки Бальбоа»

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