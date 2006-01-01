Рокки Бальбоа (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Rocky Balboa
Драмы97 мин18+
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Сюжет
Рокки отошел от дел, занявшись ресторанным бизнесом и все еще тяжело переживает смерть своей жены Эдриан. Пытаясь развеять пустоту, Бальбоа решает вернуться на ринг для боев местного значения.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Берт
Янг
- АТАктёр
Антонио
Тарвер
- ДХАктриса
Джеральдин
Хьюз
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- ТБАктёр
Тони
Бертон
- АБАктёр
А.Дж.
Бенза
- ДФАктёр
Джеймс
Френсис Келли III
- Актриса
Талия
Шайр
- ЛДАктёр
Лу
ДиБелла
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- УЧПродюсер
Уильям
Чартофф
- ККПродюсер
Кевин
Кинг Темплтон
- Продюсер
Чарльз
Уинклер
- Продюсер
Дэвид
Уинклер
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- ГСАктёр дубляжа
Гелий
Сысоев
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- АНАктриса дубляжа
Анжелика
Неволина
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- РГХудожник
Роберт
Гринфилд
- ШАМонтажёр
Шон
Албертсон
- ДКОператор
Дж.
Кларк Мэтис
- БККомпозитор
Билл
Конти