Биография

Американский актер Тони Бертон, а также футболист и боксер, родился 23 марта 1937 г. в городе Флинт, штат Мичиган, Калифорния. Умер 25 февраля 2016 г., в возрасте 78 лет. В средней школе занимался футболом, начав с обычного полузащитника, он быстро заслужил звание капитана команды, неоднократно приводя ее к победе. После футбола начал активно заниматься боксом, с 1958 по 1959 год профессионально боксировал и выступал на ринге. В основном принимал участие в чемпионатах в полутяжелом весе. Неоднократно выигрывал турниры, стал победителем чемпионата «Золотые перчатки». В 1974 году началась актерская карьера Тони Бертона с роли в фильме «Нападение на 13-й участок», вышедшем на экраны в 1976 г. В этот же год его пригласили принять участие в съемках знаменитого фильма «Рокки» в роли тренера Аполло. Ему удалось поработать с такими известными актерами, как Сильвестр Сталлоне и Берт Янг. В 1979 г. выходит продолжение «Рокки – 2». Популярность артиста начинает стремительно расти. В 1980 г. его приглашают сняться в фильме ужасов по одноименному роману Стивена Кинга «Сияние» и в драме «Охотник». В 1982 и 1985 годах продолжает работу, снявшись в третьей и четвертой частях серии фильмов про «Рокки». Следующей работой в 1986 году была роль Кэппи в нашумевшем американском фильме «Вооружен и опасен», а в 1990 году вышла заключительная пятая часть «Рокки» – фильма с Тони Бертоном.