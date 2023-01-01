Рокки 3 (фильм, 1982) смотреть онлайн

Сюжет

После сокрушительной победы над Аполло Кридом Рокки пользуется всеми привилегиями своей славы и живет в роскоши. Герой без труда разделывается с каждым претендентом на чемпионский пояс. Гонорары Бальбоа велики, а тренировки становятся все менее продолжительными, в результате чего боксер начинает терять свою былую скорость и точность.



Рокки 3 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.