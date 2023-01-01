Рокки 3 (фильм, 1982) смотреть онлайн
9.51982, Rocky III
Драмы95 мин18+
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Сюжет
После сокрушительной победы над Аполло Кридом Рокки пользуется всеми привилегиями своей славы и живет в роскоши. Герой без труда разделывается с каждым претендентом на чемпионский пояс. Гонорары Бальбоа велики, а тренировки становятся все менее продолжительными, в результате чего боксер начинает терять свою былую скорость и точность.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Мистер
Ти
- Актриса
Талия
Шайр
- Актёр
Бёрджесс
Мередит
- Актёр
Карл
Уэзерс
- ХХАктёр
Халк
Хоган
- Актёр
Берт
Янг
- ТБАктёр
Тони
Бертон
- АФАктриса
Айна
Фрид
- АСАктёр
Аль
Сильвани
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- ДДПродюсер
Джеймс
Д. Брубэйкер
- Продюсер
Роберт
Чартофф
- ХНПродюсер
Херб
Нанас
- Продюсер
Ирвин
Уинклер
- РФХудожник
Рон
Формен
- ДДХудожник
Дж.
Деннис Вашингтон
- МУМонтажёр
Марк
Уорнер
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- ББОператор
Билл
Батлер
- БККомпозитор
Билл
Конти