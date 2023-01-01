Рокки 3
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Рокки 3

Рокки 3 (фильм, 1982) смотреть онлайн

9.51982, Rocky III
Драмы95 мин18+

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Сюжет

После сокрушительной победы над Аполло Кридом Рокки пользуется всеми привилегиями своей славы и живет в роскоши. Герой без труда разделывается с каждым претендентом на чемпионский пояс. Гонорары Бальбоа велики, а тренировки становятся все менее продолжительными, в результате чего боксер начинает терять свою былую скорость и точность.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рокки 3»

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