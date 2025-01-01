Фильм Роднина

О фильме
Впервые встав на лед, маленькая Ира понимает, что нашла свое призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идет к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжелую болезнь, измену партнера, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и, благодаря невероятной силе духа и жажде победы, бросает вызов всему миру — возвращается на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.
Роднина покупка билетов в кино онлайн
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Статский
- ВСАктриса
Владислава
Самохина
- Актёр
Евгений
Ткачук
- Актёр
Иван
Колесников
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Марат
Башаров
- Актриса
Виктория
Полторак
- Актёр
Алексей
Маклаков
- СМСценарист
Светлана
Мигунова-Дали
- АОСценарист
Анна
Озар
- ИРСценарист
Ирина
Роднина
- АТСценарист
Анна
Трефц
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- ДУХудожница
Дарья
Уфимцева
- ЕАХудожница
Екатерина
Арефьева
- МКХудожница
Марина
Красновидова
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ОГМонтажёр
Олег
Гончаренко