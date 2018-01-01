Wink
Родители
Актёры и съёмочная группа фильма «Родители»

Актёры и съёмочная группа фильма «Родители»

Режиссёры

Рон Ховард

Ron Howard
Режиссёр

Актёры

Стив Мартин

Steve Martin
АктёрGil Buckman
Дайэнн Уист

Dianne Wiest
АктрисаHelen Buckman
Мэри Стинберген

Mary Steenburgen
АктрисаKaren Buckman
Киану Ривз

Keanu Reeves
АктёрTod Higgins
Хоакин Феникс

Joaquin Phoenix
АктёрGarry Lampkin (в титрах: Leaf Phoenix)
Марта Плимптон

Martha Plimpton
АктрисаJulie Lampkin
Рик Морэнис

Rick Moranis
АктёрNathan Huffner
Харли Джейн Козак

Harley Jane Kozak
АктрисаSusan (в титрах: Harley Kozak)
Джейсон Робардс

Jason Robards
АктёрFrank Buckman
Том Халс

Tom Hulce
АктёрLarry Buckman

Сценаристы

Лауэлл Ганц

Lowell Ganz
Сценарист
Бабалу Мэндел

Babaloo Mandel
Сценарист
Рон Ховард

Ron Howard
Сценарист

Продюсеры

Брайан Грейзер

Brian Grazer
Продюсер

Художники

Рут Морли

Ruth Morley
Художница

Монтажёры

Дэниэл П. Хэнли

Daniel P. Hanley
Монтажёр
Майк Хилл

Mike Hill
Монтажёр

Операторы

Дональд МакЭлпайн

Donald McAlpine
Оператор

Композиторы

Рэнди Ньюман

Randy Newman
Композитор