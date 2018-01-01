Актёры и съёмочная группа фильма «Родители»
Режиссёры
Актёры
АктёрGil Buckman
Стив МартинSteve Martin
АктрисаHelen Buckman
Дайэнн УистDianne Wiest
АктрисаKaren Buckman
Мэри СтинбергенMary Steenburgen
АктёрTod Higgins
Киану РивзKeanu Reeves
АктёрGarry Lampkin (в титрах: Leaf Phoenix)
Хоакин ФениксJoaquin Phoenix
АктрисаJulie Lampkin
Марта ПлимптонMartha Plimpton
АктёрNathan Huffner
Рик МорэнисRick Moranis
АктрисаSusan (в титрах: Harley Kozak)
Харли Джейн КозакHarley Jane Kozak
АктёрFrank Buckman
Джейсон РобардсJason Robards
АктёрLarry Buckman