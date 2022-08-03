Родители (фильм, 1989) смотреть онлайн
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О фильме
Комедийно-драматический фильм «Родители» — добрая и честная история о том, что семья — это всегда хаос, но главное место в нем должна занимать любовь.
Гилу Бакмену живется непросто: он старается быть идеальным отцом для троих детей и при этом строить успешную карьеру. Гил мечтает, чтобы его семья жила «по правилам», но жизнь постоянно напоминает, что планы строить бесполезно: у старшего сына кризис, средний страдает от неуверенности, а младший требует внимания каждую минуту. Непросто складывается жизнь и у другой родни Гила — братьев и сестер: развод, беременность, подростковый бунт, финансовые трудности.
Бакмены — типичная большая американская семья: временами они раздражают друг друга, но вместе им все равно лучше, чем порознь. Смотреть фильм «Родители» стоит хотя бы для того, чтобы вспомнить: родительство — это не жесткий контроль и подавление индивидуальности, а принятие несовершенства, как своего, так и своих близких.
Рейтинг
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Стив
Мартин
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актриса
Мэри
Стинберген
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Хоакин
Феникс
- МПАктриса
Марта
Плимптон
- РМАктёр
Рик
Морэнис
- ХДАктриса
Харли
Джейн Козак
- Актёр
Джейсон
Робардс
- ТХАктёр
Том
Халс
- ЛГСценарист
Лауэлл
Ганц
- БМСценарист
Бабалу
Мэндел
- Сценарист
Рон
Ховард
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- РМХудожница
Рут
Морли
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман