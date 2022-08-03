Комедийно-драматический фильм «Родители» — добрая и честная история о том, что семья — это всегда хаос, но главное место в нем должна занимать любовь.



Гилу Бакмену живется непросто: он старается быть идеальным отцом для троих детей и при этом строить успешную карьеру. Гил мечтает, чтобы его семья жила «по правилам», но жизнь постоянно напоминает, что планы строить бесполезно: у старшего сына кризис, средний страдает от неуверенности, а младший требует внимания каждую минуту. Непросто складывается жизнь и у другой родни Гила — братьев и сестер: развод, беременность, подростковый бунт, финансовые трудности.



Бакмены — типичная большая американская семья: временами они раздражают друг друга, но вместе им все равно лучше, чем порознь. Смотреть фильм «Родители» стоит хотя бы для того, чтобы вспомнить: родительство — это не жесткий контроль и подавление индивидуальности, а принятие несовершенства, как своего, так и своих близких.

