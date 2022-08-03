Робот по имени Чаппи (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.42015, Chappie
Фантастика, Драма115 мин18+
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О фильме
Чаппи — вундеркинд. Как и любой другой ребенок, он попадает под влияние своего окружения, и только его сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть одна вещь, которая делает Чаппи непохожим на всех остальных: он — первый робот, способный чувствовать и думать.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Нил
Бломкамп
- ШКАктёр
Шарлто
Копли
- Актёр
Дев
Патель
- НАктёр
Ниндзя
- ЙФАктриса
Йоланди
Фиссер
- ХПАктёр
Хосе
Пабло Кантильо
- Актёр
Хью
Джекман
- Актриса
Сигурни
Уивер
- БОАктёр
Брэндон
Оре
- ДСАктёр
Джонни
Селема
- АКАктёр
Андерсон
Купер
- Сценарист
Нил
Бломкамп
- ТТСценарист
Тэрри
Татчелл
- Продюсер
Нил
Бломкамп
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- ДБПродюсер
Джеймс
Битонти
- ВБПродюсер
Виктория
Буркхарт
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЭРХудожница
Эмилия
Ру
- ДСХудожница
Дайана
Силлерс
- ДБХудожник
Дэниэл
Бирт
- ДКМонтажёр
Джулиан
Кларк
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- ТООператор
Трент
Опалок
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер