Робот по имени Чаппи (фильм, 2015) смотреть онлайн

Чаппи — вундеркинд. Как и любой другой ребенок, он попадает под влияние своего окружения, и только его сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть одна вещь, которая делает Чаппи непохожим на всех остальных: он — первый робот, способный чувствовать и думать.

