Робот по имени Чаппи
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Робот по имени Чаппи

Робот по имени Чаппи (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.42015, Chappie
Фантастика, Драма115 мин18+

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О фильме

Чаппи — вундеркинд. Как и любой другой ребенок, он попадает под влияние своего окружения, и только его сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть одна вещь, которая делает Чаппи непохожим на всех остальных: он — первый робот, способный чувствовать и думать.

Страна
ЮАР, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Робот по имени Чаппи»