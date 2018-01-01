Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Робот по имени Чаппи»

Режиссёры

Нил Бломкамп

Neill Blomkamp
Режиссёр

Актёры

Шарлто Копли

Sharlto Copley
АктёрChappie
Дев Патель

Dev Patel
АктёрDeon Wilson
Ниндзя

Ninja
АктёрNinja
Йоланди Фиссер

Yo-Landi Visser
АктрисаYo-Landi (в титрах: ¥o-Landi Vi$$er)
Хосе Пабло Кантильо

Jose Pablo Cantillo
АктёрYankie (Amerika)
Хью Джекман

Hugh Jackman
АктёрVincent Moore
Сигурни Уивер

Sigourney Weaver
АктрисаMichelle Bradley
Брэндон Оре

Brandon Auret
АктёрHippo
Джонни Селема

Johnny Selema
АктёрPitbull (в титрах: Johnny K. Selema)
Андерсон Купер

Anderson Cooper
АктёрAnderson Cooper

Сценаристы

Нил Бломкамп

Neill Blomkamp
Сценарист
Тэрри Татчелл

Terri Tatchell
Сценарист

Продюсеры

Нил Бломкамп

Neill Blomkamp
Продюсер
Саймон Кинберг

Simon Kinberg
Продюсер
Джеймс Битонти

James Bitonti
Продюсер
Виктория Буркхарт

Victoria Burkhart
Продюсер

Актёры дубляжа

Данил Щебланов

Актёр дубляжа
Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа
Дарья Фролова

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа

Художники

Эмилия Ру

Emilia Roux
Художница
Дайана Силлерс

Diana Cilliers
Художница
Дэниэл Бирт

Daniel Birt
Художник

Монтажёры

Джулиан Кларк

Julian Clarke
Монтажёр
Марк Голдблатт

Mark Goldblatt
Монтажёр

Операторы

Трент Опалок

Trent Opaloch
Оператор

Композиторы

Ханс Циммер

Hans Zimmer
Композитор