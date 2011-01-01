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Рейд

Рейд (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Serbuan maut
Боевики96 мин18+

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Сюжет

Отряд спецназовцев получает задание проникнуть в многоэтажный дом, расположенный в сердце трущоб Джакарты, и арестовать обосновавшегося там наркобарона, которого охраняет целая армия вооруженных до зубов головорезов. 30 этажей ада, где смертью грозит каждый неверный шаг. Выживает сильнейший!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рейд»

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