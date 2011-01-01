Рейд (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Отряд спецназовцев получает задание проникнуть в многоэтажный дом, расположенный в сердце трущоб Джакарты, и арестовать обосновавшегося там наркобарона, которого охраняет целая армия вооруженных до зубов головорезов. 30 этажей ада, где смертью грозит каждый неверный шаг. Выживает сильнейши�й!



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