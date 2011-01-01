Рейд (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Serbuan maut
Боевики96 мин18+
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Сюжет
Отряд спецназовцев получает задание проникнуть в многоэтажный дом, расположенный в сердце трущоб Джакарты, и арестовать обосновавшегося там наркобарона, которого охраняет целая армия вооруженных до зубов головорезов. 30 этажей ада, где смертью грозит каждый неверный шаг. Выживает сильнейши�й!
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Гарет
Эванс
- Актёр
Ико
Увайс
- ДТАктёр
Джо
Таслим
- ДААктёр
Донни
Аламсьях
- ЯРАктёр
Яян
Рухьян
- ПГАктёр
Пьер
Грюно
- РСАктёр
Рэй
Сахетапи
- ТСАктёр
Тегар
Сатрия
- ИДАктёр
Ианг
Дармаван
- Э«Актёр
Эка
«Пиранья» Рахмадия
- ВСАктёр
Верди
Солаиман
- Сценарист
Гарет
Эванс
- РМПродюсер
Ранга
Майя Барак-Эванс
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- ТБПродюсер
Тодд
Браун
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- Актёр дубляжа
Алексей
Розин
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Барабанов
- Актёр дубляжа
Александр
Вартанов
- АХАктёр дубляжа
Анатолий
Хропов
- ТМХудожник
Т.
Моти Д. Сетьянто
- Монтажёр
Гарет
Эванс
- МШКомпозитор
Майк
Шинода
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе