Реквием по мечте (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Тяжелая драма Даррена Аронофски о молодых героинщиках, которые выбрали не тот путь для достижения мечты. В главной роли — Джаред Лето.



Пожилая женщина Сара Голдфарб получает уникальный шанс стать участницей популярного телевизионного шоу, посвященного здоровому образу жизни. Однако для этого ей необходимо избавиться от лишнего веса, и старушка начинает принимать таблетки для похудения. Между тем ее единственный сын Гарольд тратит все деньги на наркотики. Пытаясь справиться с зависимостью, он решает открыть магазин вместе с подружкой Мэрион. Чтобы заработать денег на новый бизнес, Гарольд ввязывается в опасную торговлю героином, которая приводит к серьезным последствиям. Теперь молодым людям придется начинать все сначала и понять, что реальность не так проста, как кажется.



Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить культовую драму «Реквием по мечте». Фильм смотреть 2000 года можно онлайн уже сейчас на нашем видеосервисе!



Реквием по мечте смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.