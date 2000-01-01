Реквием по мечте (фильм, 2000) смотреть онлайн
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Сюжет
Тяжелая драма Даррена Аронофски о молодых героинщиках, которые выбрали не тот путь для достижения мечты. В главной роли — Джаред Лето.
Пожилая женщина Сара Голдфарб получает уникальный шанс стать участницей популярного телевизионного шоу, посвященного здоровому образу жизни. Однако для этого ей необходимо избавиться от лишнего веса, и старушка начинает принимать таблетки для похудения. Между тем ее единственный сын Гарольд тратит все деньги на наркотики. Пытаясь справиться с зависимостью, он решает открыть магазин вместе с подружкой Мэрион. Чтобы заработать денег на новый бизнес, Гарольд ввязывается в опасную торговлю героином, которая приводит к серьезным последствиям. Теперь молодым людям придется начинать все сначала и понять, что реальность не так проста, как кажется.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Даррен
Аронофски
- Актёр
Джаред
Лето
- Актёр
Марлон
Уайанс
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- ЛЛАктриса
Луиза
Лэссер
- МДАктриса
Марша
Джин Кертц
- ДСАктриса
Джанет
Сарно
- Актриса
Сюзанн
Шеперд
- ДГАктриса
Джоэнн
Гордон
- Сценарист
Даррен
Аронофски
- ХССценарист
Хьюберт
Селби мл.
- ЭУПродюсер
Эрик
Уотсон
- ББПродюсер
Бен
Баренхольц
- Продюсер
Бо
Флинн
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДРХудожница
Джуди
Ри
- ЛДХудожница
�Лаура
Джин Шеннон
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл