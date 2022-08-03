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Реальный папа

Реальный папа (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Реальный папа
Комедия87 мин18+

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О фильме

Быт Романа Шило можно назвать устоявшимся, или однообразным — как посмотреть. Ему под сорок, он холостяк, жизнь которого течет по стандартному кругу — работа-дом, дом-работа. Свои одинокие вечера Роман посвящает единственной страсти — сборке управляемых авиамоделей, и, похоже, Романа вполне устраивает такое течение жизни.
Катастрофа происходит, когда на голову Романа, откуда ни возьмись, обрушивается привет из прошлого — четырнадцатилетняя дочь от неудавшегося брака Таня, и не одна, а с пятилетним братиком и двухлетней сестренкой, которых успела завести мать Тани от других мужей. Назвать этих детей трудными значило бы приукрасить правду. Они — ходячий букет проблем, который ломает налаженную жизнь Шило, его быт, и, главное, работу.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Реальный папа»