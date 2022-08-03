Реальный папа (фильм, 2007) смотреть онлайн

Быт Романа Шило можно назвать устоявшимся, или однообразным — как посмотреть. Ему под сорок, он холостяк, жизнь которого течет по стандартному кругу — работа-дом, дом-работа. Свои одинокие вечера Роман посвящает единственной страсти — сборке управляемых авиамоделей, и, похоже, Романа вполне устраивает такое течение жизни.

Катастрофа происходит, когда на голову Романа, откуда ни возьмись, обрушивается привет из прошлого — четырнадцатилетняя дочь от неудавшегося брака Таня, и не одна, а с пятилетним братиком и двухлетней сестренкой, которых успела завести мать Тани от других мужей. Назвать этих детей трудными значило бы приукрасить правду. Они — ходячий букет проблем, который ломает налаженную жизнь Шило, его быт, и, главное, работу.

