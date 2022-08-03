Реальный папа (фильм, 2007) смотреть онлайн
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О фильме
Быт Романа Шило можно назвать устоявшимся, или однообразным — как посмотреть. Ему под сорок, он холостяк, жизнь которого течет по стандартному кругу — работа-дом, дом-работа. Свои одинокие вечера Роман посвящает единственной страсти — сборке управляемых авиамоделей, и, похоже, Романа вполне устраивает такое течение жизни.
Катастрофа происходит, когда на голову Романа, откуда ни возьмись, обрушивается привет из прошлого — четырнадцатилетняя дочь от неудавшегося брака Таня, и не одна, а с пятилетним братиком и двухлетней сестренкой, которых успела завести мать Тани от других мужей. Назвать этих детей трудными значило бы приукрасить правду. Они — ходячий букет проблем, который ломает налаженную жизнь Шило, его быт, и, главное, работу.
Рейтинг
- СБРежиссёр
Сергей
Бобров
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- АДАктёр
Александр
Дедюшко
- Актриса
Евгения
Добровольская
- АОАктёр
Алексей
Огурцов
- ВПАктёр
Владимир
Пермяков
- Актёр
Алексей
Шевченков
- ДБАктёр
Дмитрий
Бобров
- АСАктриса
Александра
Скачкова
- АКАктриса
Анжелина
Карелина
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Продюсер
Вадим
Горяинов
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- ДМПродюсер
Дмитрий
Месхиев
- ВБОператор
Владимир
Башта
- ВЭКомпозитор
Владимир
Эглитис