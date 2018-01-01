Wink
Фильмы
Реальные упыри
Актёры и съёмочная группа фильма «Реальные упыри»

Актёры и съёмочная группа фильма «Реальные упыри»

Режиссёры

Джемейн Клемент

Джемейн Клемент

Jemaine Clement
Режиссёр
Тайка Вайтити

Тайка Вайтити

Taika Waititi
Режиссёр

Актёры

Джемейн Клемент

Джемейн Клемент

Jemaine Clement
АктёрVladislav
Тайка Вайтити

Тайка Вайтити

Taika Waititi
АктёрViago
Джонатан Бруг

Джонатан Бруг

Jonny Brugh
АктёрDeacon (в титрах: Jonathan Brugh)
Кори Гонсалес-Макуэр

Кори Гонсалес-Макуэр

Cori Gonzalez-Macuer
АктёрNick
Стью Рутерфорд

Стью Рутерфорд

Stu Rutherford
АктёрStu
Бен Френшам

Бен Френшам

Ben Fransham
АктёрPetyr
Джеки ван Бик

Джеки ван Бик

Jackie van Beek
АктрисаJackie (в титрах: Jackie Van Beek)
Елена Стейко

Елена Стейко

Elena Stejko
АктрисаPauline (The Beast)
Джейсон Хойте

Джейсон Хойте

Jason Hoyte
АктёрJulian
Карен О’Лири

Карен О’Лири

Karen O'Leary
АктрисаPolicewoman

Сценаристы

Джемейн Клемент

Джемейн Клемент

Jemaine Clement
Сценарист
Тайка Вайтити

Тайка Вайтити

Taika Waititi
Сценарист

Продюсеры

Джемейн Клемент

Джемейн Клемент

Jemaine Clement
Продюсер
Эмануэл Майкл

Эмануэл Майкл

Emanuel Michael
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Скворцов

Владимир Скворцов

Актёр дубляжа
Александр Вартанов

Александр Вартанов

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Илья Барабанов

Илья Барабанов

Актёр дубляжа
Александр Усердин

Александр Усердин

Актёр дубляжа

Художники

Аманда Нил

Аманда Нил

Amanda Neale
Художница

Монтажёры

Том Иглз

Том Иглз

Tom Eagles
Монтажёр
Яна Горская

Яна Горская

Yana Gorskaya
Монтажёр
Джонатан Вудфорд-Робинсон

Джонатан Вудфорд-Робинсон

Jonathan Woodford-Robinson
Монтажёр

Операторы

Д.Дж. Стипсен

Д.Дж. Стипсен

D.J. Stipsen
Оператор