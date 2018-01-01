WinkФильмыРеальные упыриАктёры и съёмочная группа фильма «Реальные упыри»
Актёры и съёмочная группа фильма «Реальные упыри»
Актёры
АктёрVladislav
Джемейн КлементJemaine Clement
АктёрViago
Тайка ВайтитиTaika Waititi
АктёрDeacon (в титрах: Jonathan Brugh)
Джонатан БругJonny Brugh
АктёрNick
Кори Гонсалес-МакуэрCori Gonzalez-Macuer
АктёрStu
Стью РутерфордStu Rutherford
АктёрPetyr
Бен ФреншамBen Fransham
АктрисаJackie (в титрах: Jackie Van Beek)
Джеки ван БикJackie van Beek
АктрисаPauline (The Beast)
Елена СтейкоElena Stejko
АктёрJulian
Джейсон ХойтеJason Hoyte
АктрисаPolicewoman