Разоблачение (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Disclosure
Триллеры, Драмы123 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Его карьера. Его брак. Его будущее. Все это оказалось под угрозой для сотрудника компании DigiCom Тома Сандерса. Он устоял перед напором страсти со стороны начальницы, а в отместку она обвинила его в сексуальных домогательствах.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актриса
Деми
Мур
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актриса
Кэролайн
Гудолл
- РМАктриса
Рома
Маффиа
- Актёр
Дилан
Бейкер
- РФАктриса
Розмари
Форсайт
- ДМАктёр
Деннис
Миллер
- Актриса
Сьюзи
Плэксон
- НСАктёр
Николас
Сэдлер
- ПАСценарист
Пол
Аттанасио
- МКСценарист
Майкл
Крайтон
- МКПродюсер
Майкл
Крайтон
- Продюсер
Барри
Левинсон
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- ЧУХудожник
Чарльз
Уильям Брин
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- СЛМонтажёр
Стью
Линдер
- ТПОператор
Тони
Пирс-Робертс
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе