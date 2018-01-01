Wink
Фильмы
Райские кущи
Актёры и съёмочная группа фильма «Райские кущи»

Актёры и съёмочная группа фильма «Райские кущи»

Режиссёры

Александр Прошкин

Александр Прошкин

Режиссёр

Актёры

Евгений Цыганов

Евгений Цыганов

АктёрЗилов
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова

АктрисаГалина
Екатерина Смирнова

Екатерина Смирнова

АктрисаИрина
Дмитрий Куличков

Дмитрий Куличков

АктёрСаяпин
Артем Семакин

Артем Семакин

АктёрКузаков
Виталий Хаев

Виталий Хаев

АктёрКушак
Алёна Яковлева

Алёна Яковлева

Актрисажена Кушака
Лина Миримская

Лина Миримская

АктрисаВера
Виктор Немец

Виктор Немец

АктёрДима
Агриппина Стеклова

Агриппина Стеклова

АктрисаВалерия

Сценаристы

Александр Родионов

Александр Родионов

Сценарист
Александр Прошкин

Александр Прошкин

Сценарист

Продюсеры

Наталия Будкина

Наталия Будкина

Продюсер
Дмитрий Пиркулов

Дмитрий Пиркулов

Продюсер
Елена Закутняя

Елена Закутняя

Продюсер
Елена Корнеева

Елена Корнеева

Продюсер

Художники

Ирина Милакова

Ирина Милакова

Художница
Дмитрий Воронкин

Дмитрий Воронкин

Художник

Монтажёры

Мария Сергеенкова

Мария Сергеенкова

Монтажёр
Наталья Кучеренко

Наталья Кучеренко

Монтажёр

Операторы

Шандор Беркеши

Шандор Беркеши

Оператор

Композиторы

Юрий Потеенко

Юрий Потеенко

Композитор