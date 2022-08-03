Мощный жизненный взлет. Карьерный прорыв. Возродившаяся страсть в отношениях с чудесной, умной, красивой женой. Переезд в элитный квартал, в «кущи» местного провинциального рая. Виктор осыпан подарками судьбы, осчастливлен до невероятной степени. Почему же эти подарки ему так непросто принять?

