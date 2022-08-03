Райские кущи (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Райские кущи
Драма104 мин18+
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О фильме
Мощный жизненный взлет. Карьерный прорыв. Возродившаяся страсть в отношениях с чудесной, умной, красивой женой. Переезд в элитный квартал, в «кущи» местного провинциального рая. Виктор осыпан подарками судьбы, осчастливлен до невероятной степени. Почему же эти подарки ему так непросто принять?
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Прошкин
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- ЕСАктриса
Екатерина
Смирнова
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Артем
Семакин
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актриса
Лина
Миримская
- ВНАктёр
Виктор
Немец
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- АРСценарист
Александр
Родионов
- АПСценарист
Александр
Прошкин
- НБПродюсер
Наталия
Будкина
- ДППродюсер
Дмитрий
Пиркулов
- ЕЗПродюсер
Елена
Закутняя
- ЕКПродюсер
Елена
Корнеева
- ИМХудожница
Ирина
Милакова
- ДВХудожник
Дмитрий
Воронкин
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ШБОператор
Шандор
Беркеши
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко