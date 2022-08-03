Райские кущи
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Райские кущи

Райские кущи (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Райские кущи
Драма104 мин18+

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О фильме

Мощный жизненный взлет. Карьерный прорыв. Возродившаяся страсть в отношениях с чудесной, умной, красивой женой. Переезд в элитный квартал, в «кущи» местного провинциального рая. Виктор осыпан подарками судьбы, осчастливлен до невероятной степени. Почему же эти подарки ему так непросто принять?

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Райские кущи»