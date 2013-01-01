Распутин (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Начало ХХ века, Европа охвачена войной, Российская империя на краю пропасти. Внезапное появление загадочного Григория Распутина в царских покоях вызывает волну негодования при дворе. Сибирский целитель облегчает страдания неизлечимо больного наследника престола. Россия, монархия и Распутин в эпицентре приближающейся катастрофы.



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