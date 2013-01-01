Распутин (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Распутин
Драмы83 мин12+
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Сюжет
Начало ХХ века, Европа охвачена войной, Российская империя на краю пропасти. Внезапное появление загадочного Григория Распутина в царских покоях вызывает волну негодования при дворе. Сибирский целитель облегчает страдания неизлечимо больного наследника престола. Россия, монархия и Распутин в эпицентре приближающейся катастрофы.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ИКРежиссёр
Ираклий
Квирикадзе
- Актёр
Жерар
Депардье
- ФААктриса
Фанни
Ардан
- Актёр
Владимир
Машков
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актриса
Ирина
Алферова
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- Актёр
Константин
Хабенский
- ИКСценарист
Ираклий
Квирикадзе
- Актёр дубляжа
Сергей
Гармаш
- Актриса дубляжа
Марина
Неёлова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИКМонтажёр
Ираклий
Квирикадзе
- ЭГОператор
Эннио
Гуарньери
- ЭЛКомпозитор
Энри
Лолашвили