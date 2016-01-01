Расплата (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Лента расскажет историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Когда ему «на хвост» садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом Кристиан решает найти себе законопослушного клиента...





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