Расплата (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.32016, The Accountant
Боевики, Триллеры122 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Лента расскажет историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Когда ему «на хвост» садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом Кристиан решает найти себе законопослушного клиента...
Расплата смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Гэвин
О’Коннор
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актёр
Джон
Бернтал
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- СААктриса
Синтия
Аддай-Робинсон
- Актёр
Джон
Литгоу
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- ЭУАктёр
Энди
Умбергер
- ЭРАктриса
Элисон
Райт
- БДСценарист
Билл
Дюбюк
- Продюсер
Линетт
Хауэлл
- МУПродюсер
Марк
Уильямс
- Продюсер
Стивен
Мнучин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- МАКомпозитор
Марк
Айшем