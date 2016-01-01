Расплата
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Расплата

Расплата (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.32016, The Accountant
Боевики, Триллеры122 мин18+

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Сюжет

Лента расскажет историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Когда ему «на хвост» садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом Кристиан решает найти себе законопослушного клиента...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Расплата»

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