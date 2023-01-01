Биография

Американский сценарист, продюсер, драматург, актер и режиссер Гэвин О'Коннор родился 24 декабря 1963 года. Он наиболее известен как режиссер фильмов «Чудо», «Воин», «Бухгалтер» и «Обратный путь». Гэвин О'Коннор вырос в Хантингтоне, штат Нью-Йорк, на Лонг-Айленде. Он написал и продюсировал режиссерский дебют Теда Демме, короткометражный фильм «Ставка». В то же время он начал работу над сценарием, основанным на воспоминаниях тогдашней жены Анджелы Шелтон о ее детстве, проведенном в дороге с матерью. После того, как он побыл исполнительным продюсером нескольких небольших независимых проектов, он снял «Чудо» Уолта Диснея (2004), фильм о победе хоккейной команды США на зимних Олимпийских играх 1980 года. Позже выходит фильм О'Коннора «Воин», для которого он еще и написал сценарий. Фильм был выпущен в 2011 году. В 2013 году работал над преобразованием романа «Шутник» в театральную постановку. Он продюсировал пилотный эпизод сериала Netflix «Семь секунд». В июне 2014 должен был снять свой приключенческий боевик «Резня в Гималаях». Он снял драму о Второй мировой войне «Атлантическая стена» с Брэдли Купером в главной роли. 6 сентября 2017 года получил роль режиссера и сценариста «Отряда самоубийц». Но к октябрю покинул проект из-за того, что его рассказ, как сообщается, был идентичен «Хищным птицам».