Пьяный рассвет (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Tequila Sunrise
Триллер, Драма110 мин18+

О фильме

Мак МакКьюссик, возможно, оставил наркобизнес. Однако сам наркобизнес никак не хочет оставить его в покое: им интересуются и полицейские, и наркодельцы.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пьяный рассвет»