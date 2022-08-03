Путешествие 2: таинственный остров (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.42012, Journey 2: The Mysterious Island
Фантастика, Фэнтези90 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Получив странное сообщение, Шон Андерсон вместе с отчимом отправляется в отдаленный район Тихого океана. Попав на неотмеченный ни на одной карте остров, герои попадают в удивительный мир, где находят останки погибшей цивилизации, горы золота, странные формы жизни, смертоносные вулканы и не одну ошеломляющую тайну. В компании с пилотом вертолета и его прекрасной дочерью им предстоит найти источник сообщения и выбраться с острова, прежде чем землетрясение скроет остров под водой и похоронит навеки его сокровища.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Фэнтези
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- БПРежиссёр
Брэд
Пейтон
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актёр
Луис
Гусман
- КДАктриса
Кристин
Дэвис
- АКАктриса
Анна
Колвелл
- СКАктёр
Стивен
Кодилл
- БРАктёр
Брэнскомб
Ричмонд
- УБАктёр
Уолтер
Бэнксон
- БГСценарист
Брайан
Ганн
- МГСценарист
Марк
Ганн
- ЖВСценарист
Жюль
Верн
- Продюсер
Бо
Флинн
- ШКПродюсер
Шарлотта
Клэй Хаггинс
- Продюсер
Трип
Винсон
- МБПродюсер
Майкл
Бостик
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- ЭЛКомпозитор
Эндрю
Локингтон