Путешествие 2: таинственный остров

Путешествие 2: таинственный остров (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.42012, Journey 2: The Mysterious Island
Фантастика, Фэнтези90 мин12+

Получив странное сообщение, Шон Андерсон вместе с отчимом отправляется в отдаленный район Тихого океана. Попав на неотмеченный ни на одной карте остров, герои попадают в удивительный мир, где находят останки погибшей цивилизации, горы золота, странные формы жизни, смертоносные вулканы и не одну ошеломляющую тайну. В компании с пилотом вертолета и его прекрасной дочерью им предстоит найти источник сообщения и выбраться с острова, прежде чем землетрясение скроет остров под водой и похоронит навеки его сокровища.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Фэнтези
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Путешествие 2: таинственный остров»