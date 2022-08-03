Путешествие 2: таинственный остров (фильм, 2012) смотреть онлайн

Получив странное сообщение, Шон Андерсон вместе с отчимом отправляется в отдаленный район Тихого океана. Попав на неотмеченный ни на одной карте остров, герои попадают в удивительный мир, где находят останки погибшей цивилизации, горы золота, странные формы жизни, смертоносные вулканы и не одну ошеломляющую тайну. В компании с пилотом вертолета и его прекрасной дочерью им предстоит найти источник сообщения и выбраться с острова, прежде чем землетрясение скроет остров под водой и похоронит навеки его сокровища.

