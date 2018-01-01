Биография

Кристин Дэвис — американская актриса кино. Награждена премией Гильдии киноактеров США. Родилась в штате Колорадо‚ США, 23 февраля 1965 года. В семье Кристин никто не был связан с киноискусством, но она с ранних лет знала, что хочет быть актрисой. Отучившись в школе‚ девушка поступила в университет и закончила его с дипломом специалиста по изобразительному искусству. Дэвис уехала в Нью-Йорк и начала делать первые шаги в профессии, пытаясь построить карьеру и стать знаменитой. Снималась в рекламе, выходила на театральную сцену. Кристин Дэвис начала пробовать свои силы в кинематографе с 1987 года, сыграв в эпизоде сериала «Главная больница». На ее биографию оказал огромное влияние сериал «Секс в большом городе», вышедший на телевизионные экраны в 1998 году. Благодаря ему актриса получила международную известность, сыграв Шарлотту, — одну из четырех главных героинь. У Дэвис много небольших ролей в кино — в ее фильмографии около 50 картин. Поклонники Кристин могут полюбоваться на ее игру в комедийном сериале «Уилл и Грейс» и фэнтезийной драме «Три дня», где актриса сыграла главную роль.