7.22020, Let Them All Talk
Драмы, Комедии108 мин18+
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Пусть говорят (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Пожилая американская писательница Элис Хьюз заканчивает очередную книгу, рукопись которой ещe не видели в агентстве, когда агентша Карен убеждает еe отправиться на вручение престижной литературной премии в Лондо�н. Элис боится летать, поэтому плывeт на круизном лайнере и приглашает с собой в путешествие племянника Тайлера и двух старых подруг Роберту и Сьюзан. На судне также оказывается Карен, которая с помощью Тайлера надеется выведать, над чем работает Элис.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Лукас
Хеджес
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актриса
Кэндис
Берген
- Актриса
Джемма
Чан
- КФАктёр
Кристофер
Фицджералд
- МКАктриса
Мэри
Катрин Гаррисон
- ЭБАктриса
Эльна
Бэйкер
- СФАктриса
Самия
Финнерти
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЭСценарист
Дебора
Эйзенберг
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- КМПродюсер
Кен
Мейер
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- СЛАктёр дубляжа
Степан
Летковский
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- Монтажёр
Стивен
Содерберг
- Оператор
Стивен
Содерберг
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман