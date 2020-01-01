Пусть говорят (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Пожилая американская писательница Элис Хьюз заканчивает очередную книгу, рукопись которой ещe не видели в агентстве, когда агентша Карен убеждает еe отправиться на вручение престижной литературной премии в Лондо�н. Элис боится летать, поэтому плывeт на круизном лайнере и приглашает с собой в путешествие племянника Тайлера и двух старых подруг Роберту и Сьюзан. На судне также оказывается Карен, которая с помощью Тайлера надеется выведать, над чем работает Элис.



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