Пусть говорят
Wink
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Пусть говорят
7.22020, Let Them All Talk
Драмы, Комедии108 мин18+

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Пусть говорят (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Пожилая американская писательница Элис Хьюз заканчивает очередную книгу, рукопись которой ещe не видели в агентстве, когда агентша Карен убеждает еe отправиться на вручение престижной литературной премии в Лондон. Элис боится летать, поэтому плывeт на круизном лайнере и приглашает с собой в путешествие племянника Тайлера и двух старых подруг Роберту и Сьюзан. На судне также оказывается Карен, которая с помощью Тайлера надеется выведать, над чем работает Элис.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пусть говорят»

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