Птица в клетке. Заражение
Wink
Фильмы
Птица в клетке. Заражение
8.22020, Songbird
Триллер, Мелодрама81 мин18+

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Птица в клетке. Заражение (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

В 2024 году мир все еще находится во власти опасного вируса. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в зловещие карантинные лагеря. У курьера Нико редкий иммунитет к болезни, и он свободно передвигается по городу. Когда его девушка Сара заражается, Нико понимает, что за ней уже выехали военные и у него есть считанные часы, чтобы спасти возлюбленную.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Птица в клетке. Заражение»