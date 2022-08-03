8.22020, Songbird
Триллер, Мелодрама81 мин18+
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Птица в клетке. Заражение (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
В 2024 году мир все еще находится во власти опасного вируса. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в зловещие карантинные лагеря. У курьера Нико редкий иммунитет к болезни, и он свободно передвигается по городу. Когда его девушка Сара заражается, Нико понимает, что за ней уже выехали военные и у него есть считанные часы, чтобы спасти возлюбленную.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.8 IMDb
- АМРежиссёр
Адам
Мэйсон
- КДАктёр
Кей
Джей Апа
- СКАктриса
София
Карсон
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- Актёр
Петер
Стормаре
- ЭКАктриса
Эльпидия
Каррильо
- Актриса
Александра
Даддарио
- ЛМАктриса
Лия
МакХью
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- Актриса
Деми
Мур
- АМСценарист
Адам
Мэйсон
- СБСценарист
Саймон
Бойес
- Продюсер
Майкл
Бэй
- СБПродюсер
Саймон
Бойес
- МАПродюсер
Марсеи
А. Браун
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ЖЖОператор
Жак
Жуффре
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф