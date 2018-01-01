Простите за беспокойство (фильм, 2018) смотреть онлайн
5.92018, Sorry to Bother You
Комедии, Фантастика106 мин18+
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Сюжет
Афроамериканец Кэш Грин вечно на мели и вынужден ютиться вместе с девушкой в дядином гараже. В надежде повысить уровень жизни герой устраивается на работу в колл-центр, но и на ниве телемаркетинга его дела идут не очень. Коллега советует Кэшу общаться с клиентами более «белым голосом».
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- БРРежиссёр
Бутс
Райли
- ЛСАктёр
Лакит
Стэнфилд
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- ЖФАктёр
Жермен
Фаулер
- ОХАктёр
Омари
Хардвик
- Актёр
Терри
Крюс
- КБАктриса
Кейт
Берлант
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актёр
Стивен
Ян
- Актёр
Арми
Хаммер
- БРСценарист
�Бутс
Райли
- Продюсер
Нина
Янг Бонджови
- ДДПродюсер
Джонатан
Даффи
- ЧКПродюсер
Чарльз
Кинг
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Вострецов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ДЭХудожница
Дейрдра
Элизабет Гован
- КЭХудожница
Келси
Эфрэм
- ТГМонтажёр
Терел
Гибсон
- БРКомпозитор
Бутс
Райли