Простите за беспокойство
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Простите за беспокойство

Простите за беспокойство (фильм, 2018) смотреть онлайн

5.92018, Sorry to Bother You
Комедии, Фантастика106 мин18+

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Сюжет

Афроамериканец Кэш Грин вечно на мели и вынужден ютиться вместе с девушкой в дядином гараже. В надежде повысить уровень жизни герой устраивается на работу в колл-центр, но и на ниве телемаркетинга его дела идут не очень. Коллега советует Кэшу общаться с клиентами более «белым голосом».

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Простите за беспокойство»

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