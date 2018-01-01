Простите за беспокойство (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Афроамериканец Кэш Грин вечно на мели и вынужден ютиться вместе с девушкой в дядином гараже. В надежде повысить уровень жизни герой устраивается на работу в колл-центр, но и на ниве телемаркетинга его дела идут не очень. Коллега советует Кэшу общаться с клиентами более «белым голосом».



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