Биография

Стивен Ян — актер кино и телевидения. Номинант на премию «Оскар». Родился в Сеуле 21 декабря 1983 года. В возрасте пяти лет переехал с семьей в Америку. После школы поступил в Колледж Каламазу на психолога, однако заинтересовался актерским ремеслом. Играл в студенческом драматическом кружке и театре, интересовался жанром импровизационной комедии. Некоторое время жил в Чикаго, где выступал в группе Stir Friday Night и преподавал мастерство актера. В 2009 году переехал в Лос-Анджелес, чтобы покорить Голливуд. Сегодня в фильмографии Стивена Яна — более 50 работ. Его можно встретить в сериалах «Теория большого взрыва», «Ходячие мертвецы», а также в кинолентах «Пылающий» и «Минари». Пробовал свои силы в дубляже, озвучив персонажей мультфильмов «Американский папаша», «Легенда о Корее», «Охотники на Троллей», «Крайний космос».