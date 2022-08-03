Простая просьба (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Мать-одиночка соглашается присмотреть за сыном подруги, которая вскоре бесследно исчезает. Звезда «Сплетниц» и «Века Адалин» Блейк Лайвли и Анна Кендрик, известная по вампирской саге «Сумерки», в детективном триллере от режиссера «Офиса».
Стефани — мама-блогер, которая почти все свободное время посвящает домашним делам и воспитанию сына. Будучи одинокой мамой, она завидует эффектной и яркой Эмили, сын которой ходит в одну школу вместе с ее ребенком. Вскоре между детьми завязывается дружба, и мамы тоже начинают общаться. Однажды просит Стефани посидеть со своим сыном, после чего просто пропадает без следа. Теперь молодая домохозяйка начинает расследование, в ходе которого к ней присоединяется муж пропавшей — вместе они попадают в круговорот интриг и мрачных секретов.
Чем обернется для Стефани попытка докопаться до истины, узнаете, если будете смотреть ироничный триллер «Простая просьба» — фильм 2018 онлайн и в хорошем качестве доступен на нашем видеосервисе Wink по подписке!
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Фиг
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актриса
Блейк
Лайвли
- Актёр
Генри
Голдинг
- ЭРАктёр
Эндрю
Рэннеллс
- ИХАктёр
Иэн
Хо
- ДСАктёр
Джошуа
Сатине
- ДМАктёр
Дастин
Миллиган
- Актёр
Руперт
Френд
- Актриса
Линда
Карделлини
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- ДБСценарист
Дарси
Белл
- МДПродюсер
Майк
Дрэйк
- Продюсер
Пол
Фиг
- ДХПродюсер
Джесси
Хендерсон
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро