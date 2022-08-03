Простая просьба (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Мать-одиночка соглашается присмотреть за сыном подруги, которая вскоре бесследно исчезает. Звезда «Сплетниц» и «Века Адалин» Блейк Лайвли и Анна Кендрик, известная по вампирской саге «Сумерки», в детективном триллере от режиссера «Офиса».



Стефани — мама-блогер, которая почти все свободное время посвящает домашним делам и воспитанию сына. Будучи одинокой мамой, она завидует эффектной и яркой Эмили, сын которой ходит в одну школу вместе с ее ребенком. Вскоре между детьми завязывается дружба, и мамы тоже начинают общаться. Однажды просит Стефани посидеть со своим сыном, после чего просто пропадает без следа. Теперь молодая домохозяйка начинает расследование, в ходе которого к ней присоединяется муж пропавшей — вместе они попадают в круговорот интриг и мрачных секретов.



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