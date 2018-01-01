Wink
Фильмы
Прощание с Петербургом
Актёры и съёмочная группа фильма «Прощание с Петербургом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Прощание с Петербургом»

Режиссёры

Ян Фрид

Ян Фрид

Режиссёр

Актёры

Татьяна Бедова

Татьяна Бедова

АктрисаОльга Смирницкая
Игорь Дмитриев

Игорь Дмитриев

АктёрВеликий Князь
Гирт Яковлев

Гирт Яковлев

АктёрИоганн Штраус
Павел Кадочников

Павел Кадочников

АктёрПавел Максимов
Сергей Карнович-Валуа

Сергей Карнович-Валуа

Актёрраспорядитель
Василий Меркурьев

Василий Меркурьев

АктёрЛейброк
Татьяна Пилецкая

Татьяна Пилецкая

АктрисаСмирницкая Наталья Георгиевна
Елена Андерегг

Елена Андерегг

АктрисаОльга Николаевна
Михаил Васильев

Михаил Васильев

Актёрмузыкант
Людмила Ксенофонтова

Людмила Ксенофонтова

Актриса

Сценаристы

Анатолий Гребнев

Анатолий Гребнев

Сценарист

Продюсеры

Григорий Прусовский

Григорий Прусовский

Продюсер

Актёры дубляжа

Галина Чигинская

Галина Чигинская

Актриса дубляжа
Александр Демьяненко

Александр Демьяненко

Актёр дубляжа

Художники

Михаил Кроткин

Михаил Кроткин

Художник

Операторы

Олег Куховаренко

Олег Куховаренко

Оператор

Композиторы

Владлен Чистяков

Владлен Чистяков

Композитор