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Фильмы
Пророк
Актёры и съёмочная группа фильма «Пророк»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пророк»

Режиссёры

Ли Тамахори

Ли Тамахори

Lee Tamahori
Режиссёр

Актёры

Николас Кейдж

Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрCris Johnson
Джулианна Мур

Джулианна Мур

Julianne Moore
АктрисаCallie Ferris
Джессика Бил

Джессика Бил

Jessica Biel
АктрисаLiz Cooper
Томас Кречман

Томас Кречман

Thomas Kretschmann
АктёрMr. Smith
Тори Киттлз

Тори Киттлз

Tory Kittles
АктёрCavanaugh
Хосе Суньига

Хосе Суньига

José Zúñiga
АктёрSecurity Chief Roybal (в титрах: Jose Zuniga)
Джим Бивер

Джим Бивер

Jim Beaver
АктёрNSA Director Wisdom
Джейсон Батлер Харнер

Джейсон Батлер Харнер

Jason Butler Harner
АктёрJeff Baines
Майкл Трукко

Майкл Трукко

Michael Trucco
АктёрKendall
Энцо Чиленти

Энцо Чиленти

Enzo Cilenti
АктёрMr. Jones

Сценаристы

Джонатан Хе�нсли

Джонатан Хенсли

Jonathan Hensleigh
Сценарист
Гари Голдман

Гари Голдман

Gary Goldman
Сценарист
Филип К. Дик

Филип К. Дик

Philip K. Dick
Сценарист

Продюсеры

Николас Кейдж

Николас Кейдж

Nicolas Cage
Продюсер
Тодд Гарнер

Тодд Гарнер

Todd Garner
Продюсер
Грэм Кинг

Грэм Кинг

Graham King
Продюсер
Гари Голдман

Гари Голдман

Gary Goldman
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Рахленко

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Борис Шувалов

Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Денис Беспалый

Актёр дубляжа

Художники

Марк В. Мэнсбридж

Марк В. Мэнсбридж

Mark W. Mansbridge
Художник
Санья Милкович Хэйс

Санья Милкович Хэйс

Sanja Milkovic Hays
Художница
Роберт Гулд

Роберт Гулд

Robert Gould
Художник
Райан Джеймс МакГрат

Райан Джеймс МакГрат

Ryan James McGrath
Художник

Монтажёры

Кристиан Вагнер

Кристиан Вагнер

Christian Wagner
Монтажёр

Операторы

Дэвид Тэттерсолл

Дэвид Тэттерсолл

David Tattersall
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор