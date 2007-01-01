Пророк (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Next
Фантастика92 мин18+
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Сюжет
У Криса Джонсона есть секрет, отравляющий его жизнь: он может предсказывать ближайшее будущее. Устав от бесконечного внимания правительства и медицинских центров, пытающихся разгадать природу его удивительных способностей, Крис ложится на дно. Под вымышленным именем он работает в Лас-Вегас�е, где развлекает публику дешевыми фокусами. Но когда группа террористов угрожает Лос-Анджелесу, специальный агент Калли Феррис находит Криса и пытается убедить его помочь предотвратить катастрофу.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Ли
Тамахори
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актриса
Джессика
Бил
- Актёр
Томас
Кречман
- ТКАктёр
Тори
Киттлз
- ХСАктёр
Хосе
Суньига
- Актёр
Джим
Бивер
- ДБАктёр
Джейсон
Батлер Харнер
- Актёр
Майкл
Трукко
- Актёр
Энцо
Чиленти
- Сценарист
Джонатан
Хенсли
- ГГСценарист
Гари
Голдман
- ФКСценарист
Филип
К. Дик
- Продюсер
Николас
Кейдж
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- Продюсер
Грэм
Кинг
- ГГПродюсер
Гари
Голдман
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- РДХудожник
Райан
Джеймс МакГрат
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- МАКомпозитор
Марк
Айшем