Пророк (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

У Криса Джонсона есть секрет, отравляющий его жизнь: он может предсказывать ближайшее будущее. Устав от бесконечного внимания правительства и медицинских центров, пытающихся разгадать природу его удивительных способностей, Крис ложится на дно. Под вымышленным именем он работает в Лас-Вегас�е, где развлекает публику дешевыми фокусами. Но когда группа террористов угрожает Лос-Анджелесу, специальный агент Калли Феррис находит Криса и пытается убедить его помочь предотвратить катастрофу.



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