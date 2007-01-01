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Пророк

Пророк (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Next
Фантастика92 мин18+

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Сюжет

У Криса Джонсона есть секрет, отравляющий его жизнь: он может предсказывать ближайшее будущее. Устав от бесконечного внимания правительства и медицинских центров, пытающихся разгадать природу его удивительных способностей, Крис ложится на дно. Под вымышленным именем он работает в Лас-Вегасе, где развлекает публику дешевыми фокусами. Но когда группа террористов угрожает Лос-Анджелесу, специальный агент Калли Феррис находит Криса и пытается убедить его помочь предотвратить катастрофу.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пророк»

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