Wink
Фильмы
Пролетая над гнездом кукушки
Актёры и съёмочная группа фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Режиссёры

Милош Форман

Милош Форман

Milos Forman
Режиссёр

Актёры

Джек Николсон

Джек Николсон

Jack Nicholson
АктёрR.P. McMurphy
Луиза Флетчер

Луиза Флетчер

Louise Fletcher
АктрисаNurse Ratched
Уилл Сэмпсон

Уилл Сэмпсон

Will Sampson
АктёрChief Bromden
Брэд Дуриф

Брэд Дуриф

Brad Dourif
АктёрBilly Bibbit
Уильям Редфилд

Уильям Редфилд

William Redfield
АктёрHarding
Дэнни ДеВито

Дэнни ДеВито

Danny DeVito
АктёрMartini
Кристофер Ллойд

Кристофер Ллойд

Christopher Lloyd
АктёрTaber
Сидни Лэссик

Сидни Лэссик

Sydney Lassick
АктёрCheswick
Нэйтан Джордж

Нэйтан Джордж

Nathan George
АктёрWashington
Винсент Скьявелли

Винсент Скьявелли

Vincent Schiavelli
АктёрFredrickson

Сценаристы

Лоренс Хаубен

Лоренс Хаубен

Lawrence Hauben
Сценарист
Бо Голдмэн

Бо Голдмэн

Bo Goldman
Сценарист
Кен Кизи

Кен Кизи

Ken Kesey
Сценарист
Дэйл Вассерман

Дэйл Вассерман

Dale Wasserman
Сценарист

Продюсеры

Майкл Дуглас

Майкл Дуглас

Michael Douglas
Продюсер
Сол Заенц

Сол Заенц

Saul Zaentz
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Еремин

Владимир Еремин

Актёр дубляжа
Людмила Ильина

Людмила Ильина

Актриса дубляжа
Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Сергей Балабанов

Сергей Балабанов

Актёр дубляжа
Рудольф Панков

Рудольф Панков

Актёр дубляжа

Художники

Эдвин О’Донован

Эдвин О’Донован

Edwin O'Donovan
Художник
Эджи Джерард Роджерс

Эджи Джерард Роджерс

Aggie Guerard Rodgers
Художница
Пол Силберт

Пол Силберт

Paul Sylbert
Художник

Монтажёры

Шелдон Кан

Шелдон Кан

Sheldon Kahn
Монтажёр
Линзи Клингмэн

Линзи Клингмэн

Lynzee Klingman
Монтажёр

Операторы

Хаскелл Уэкслер

Хаскелл Уэкслер

Haskell Wexler
Оператор

Композиторы

Джек Ницше

Джек Ницше

Jack Nitzsche
Композитор