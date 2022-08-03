Проклятие 2 (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, The Grudge 2
Ужасы, Триллер97 мин18+
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О фильме
Таинственное и беспощадное проклятие настигает новую жертву — сестру девушки, все-таки сумевшей спастись от призрака заброшенного токийского дома. Теперь многие умрут страшной смертью. Вопрос только в том, насколько длинной станет цепочка жертв, и есть ли сила, способная остановить это проклятие…
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ТСРежиссёр
Такаси
Симидзу
- СМАктриса
Сара
Мишель Геллар
- ЭТАктриса
Эмбер
Тэмблин
- Актриса
Ариэль
Кеббел
- Актриса
Дженнифер
Билз
- ЭЧАктёр
Эдисон
Чен
- СРАктриса
Сара
Ремер
- Актриса
Тереза
Палмер
- ТФАктриса
Такако
Фудзи
- МНАктёр
Мэттью
Найт
- МУАктриса
Мисако
Уно
- СССценарист
Стивен
Саско
- ТССценарист
Такаси
Симидзу
- Продюсер
Сэм
Рэйми
- Продюсер
Роб
Таперт
- ББПродюсер
Билл
Баннерман
- ДКПродюсер
Дрю
Кревелло
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ДБМонтажёр
Джефф
Бетанкорт
- КЯОператор
Кацуми
Янагисима
- Композитор
Кристофер
Янг