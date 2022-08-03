Проклятие 2
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Проклятие 2

Проклятие 2 (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, The Grudge 2
Ужасы, Триллер97 мин18+

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О фильме

Таинственное и беспощадное проклятие настигает новую жертву — сестру девушки, все-таки сумевшей спастись от призрака заброшенного токийского дома. Теперь многие умрут страшной смертью. Вопрос только в том, насколько длинной станет цепочка жертв, и есть ли сила, способная остановить это проклятие…

Страна
США, Япония
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие 2»