Таинственное и беспощадное проклятие настигает новую жертву — сестру девушки, все-таки сумевшей спастись от призрака заброшенного токийского дома. Теперь многие умрут страшной смертью. Вопрос только в том, насколько длинной станет цепочка жертв, и есть ли сила, способная остановить это проклятие…

