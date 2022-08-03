Притворись моей женой (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Романтическая комедия Денниса Дугана «Притворись моей женой» — фильм 2011 года о том, как одна маленькая ложь способна обернуться настоящим курортным приключением. Главные роли в картине сыграли Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон.
Холостяк Дэнни привык притворяться, будто несчастлив в браке — эта уловка, как ни странно, помогает ему соблазнять женщин, не вступая при этом в долгие романтические отношения. Сработал этот трюк и с Палмер. Правда, вскоре Дэнни понимает, что влюбился, а значит нужно срочно организовать фиктивный развод. Он уговаривает свою ассистентку Кэтрин сыграть роль жены, но ситуация быстро выходит из-под контроля: совместный отпуск на Гавайях превращается в череду забавных совпадений и нелепых событий. И чем дольше Дэнни и Кэтрин притворяются семьей, тем сильнее разгораются чувства между ними.
Фильм «Притворись моей женой» понравится тем, кто любит легкие комедии с хорошей химией между персонажами, добрым юмором и непременной дозой романтики.
- Режиссёр
Деннис
Дуган
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Ник
Свардсон
- Актриса
Бруклин
Декер
- Актриса
Бэйли
Мэдисон
- ГГАктёр
Гриффин
Глюк
- ДМАктёр
Дэйв
Мэтьюз
- КНАктёр
Кевин
Нилон
- РДАктриса
Рэйчел
Дрэч
- Сценарист
Аллан
Лоб
- ТДСценарист
Тимоти
Даулинг
- ИДСценарист
И.А.Л.
Даймонд
- АБСценарист
Абе
Берроуз
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- Продюсер
Аллен
Коверт
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- КГПродюсер
Кевин
Грэйди
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ААХудожник
Алан
Ау
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ММХудожница
Мона
Мэй
- ТКМонтажёр
Том
Костэйн
- ТвОператор
Тео
ван де Санде
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс