Притворись моей женой (фильм, 2011) смотреть онлайн

Романтическая комедия Денниса Дугана «Притворись моей женой» — фильм 2011 года о том, как одна маленькая ложь способна обернуться настоящим курортным приключением. Главные роли в картине сыграли Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон.



Холостяк Дэнни привык притворяться, будто несчастлив в браке — эта уловка, как ни странно, помогает ему соблазнять женщин, не вступая при этом в долгие романтические отношения. Сработал этот трюк и с Палмер. Правда, вскоре Дэнни понимает, что влюбился, а значит нужно срочно организовать фиктивный развод. Он уговаривает свою ассистентку Кэтрин сыграть роль жены, но ситуация быстро выходит из-под контроля: совместный отпуск на Гавайях превращается в череду забавных совпадений и нелепых событий. И чем дольше Дэнни и Кэтрин притворяются семьей, тем сильнее разгораются чувства между ними.



Фильм «Притворись моей женой» понравится тем, кто любит легкие комедии с хорошей химией между персонажами, добрым юмором и непременной дозой романтики.

