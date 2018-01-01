Биография

Бэйли Мэдисон — американская актриса. Родилась во Флориде 15 октября 1999 года. Впервые Бэйли появилась в кадре, когда ей было две недели от роду — мать взяла девочку на съемки рекламы. Немного повзрослев, пошла на прослушивание вместе со своей старшей сестрой, где понравилась продюсерам и получила первую роль в популярном сериале «Закон и порядок. Специальный корпус». Продолжила карьеру небольшими эпизодами в других известных телевизионных проектах, например, «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Доктор Хаус», сыграла в фильмах «Одинокие сердца» и «Мост в Терабитию». Бэйли Мэдисон исполнила одну из главных ролей в ситкоме «Третья жена» с Малин Акерман, снялась в сериалах «Однажды в сказке», где Бэйли сыграла Белоснежку, «Майлени», «Приятные хлопоты», «Братья Харди», «Милые обманщицы: Первородный грех». Получила заметные роли в фильмах «Летний лагерь», «Любовь и долги», «Каникулы Джой». Помимо актерской карьеры, активно занимается благотворительностью и поддерживает различные социальные инициативы.