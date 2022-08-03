Пришелец
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Пришелец (фильм, 2001) смотреть онлайн

7.12001, Impostor
Фантастика, Триллер97 мин18+

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О фильме

Фильм «Пришелец» — фантастический триллер по мотивам рассказа Филипа К. Дика, действие которого происходит в антиутопическом будущем.

В разгар войны с альфа-центаврийцами ученого Спенсера Олхэма обвиняют в том, что он является репликантом-смертником. Герой пытается доказать свою невиновность, скрываясь от преследования службы безопасности. Его поиски истины осложняются тем, что сами репликанты не осознают своей искусственной природы. По ходу побега Спенсер сталкивается с шокирующими открытиями, ставящими под сомнение его собственную природу.

«Пришелец» — фильм, предлагающий задуматься, может ли искусственное существо обладать большей человечностью, чем люди. Кино напоминает, что в мире всеобщей подозрительности главной жертвой становится доверие — как к другим, так и к самому себе.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пришелец»