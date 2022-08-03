Пришелец (фильм, 2001) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Пришелец» — фантастический триллер по мотивам рассказа Филипа К. Дика, действие которого происходит в антиутопическом будущем.
В разгар войны с альфа-центаврийцами ученого Спенсера Олхэма обвиняют в том, что он является репликантом-смертником. Герой пытается доказать свою невиновность, скрываясь от преследования службы безопасности. Его поиски истины осложняются тем, что сами репликанты не осознают своей искусственной природы. По ходу побега Спенсер сталкивается с шокирующими открытиями, ставящими под сомнение его собственную природу.
«Пришелец» — фильм, предлагающий задуматься, может ли искусственное существо обладать большей человечностью, чем люди. Кино напоминает, что в мире всеобщей подозрительности главной жертвой становится доверие — как к другим, так и к самому себе.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
- Режиссёр
Гэри
Фледер
- Актёр
Гэри
Синиз
- МСАктриса
Мэделин
Стоу
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- Актёр
Тони
Шэлуб
- ТГАктёр
Тим
Гини
- Актёр
Мекай
Файфер
- ГДАктёр
Гари
Дурдан
- ЛКАктриса
Линдси
Краус
- ЭПАктриса
Элизабет
Пенья
- ДБАктёр
Джейсон
Бек
- ККСценарист
Кэролайн
Кейс
- ЭКСценарист
Эрен
Крюгер
- Сценарист
Дэвид
Туи
- ФКСценарист
Филип
К. Дик
- Продюсер
Гэри
Фледер
- МКПродюсер
Марти
Кац
- Продюсер
Дэниэл
Лупи
- Продюсер
Гэри
Синиз
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ККХудожник
Кевин
Козен
- БДМонтажёр
Боб
Дюксе
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- МАКомпозитор
Марк
Айшем