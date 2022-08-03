Пришелец (фильм, 2001) смотреть онлайн

Фильм «Пришелец» — фантастический триллер по мотивам рассказа Филипа К. Дика, действие которого происходит в антиутопическом будущем.



В разгар войны с альфа-центаврийцами ученого Спенсера Олхэма обвиняют в том, что он является репликантом-смертником. Герой пытается доказать свою невиновность, скрываясь от преследования службы безопасности. Его поиски истины осложняются тем, что сами репликанты не осознают своей искусственной природы. По ходу побега Спенсер сталкивается с шокирующими открытиями, ставящими под сомнение его собственную природу.



«Пришелец» — фильм, предлагающий задуматься, может ли искусственное существо обладать большей человечностью, чем люди. Кино напоминает, что в мире всеобщей подозрительности главной жертвой становится доверие — как к другим, так и к самому себе.

