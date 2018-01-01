Wink
Фильмы
Приключения Рокки и Бульвинкля
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Рокки и Бульвинкля»

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Рокки и Бульвинкля»

Режиссёры

Дес МакАнуфф

Дес МакАнуфф

Des McAnuff
Режиссёр

Актёры

Пайпер Перабо

Пайпер Перабо

Piper Perabo
АктрисаKaren Sympathy
Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро

Robert De Niro
АктёрFearless Leader
Рене Руссо

Рене Руссо

Rene Russo
АктрисаNatasha
Джейсон Александер

Джейсон Александер

Jason Alexander
АктёрBoris
Рэнди Куэйд

Рэнди Куэйд

Randy Quaid
АктёрCappy von Trapment
Джун Форэй

Джун Форэй

June Foray
АктрисаRocky / Cartoon Natasha Fatale / рассказчик's Mother
Кит Скотт

Кит Скотт

Keith Scott
АктёрBullwinkle / рассказчик / Cartoon Boris Badenov / Cartoon Fearless Leader
Джанин Гарофало

Джанин Гарофало

Janeane Garofalo
АктрисаMinnie Mogul
Карл Райнер

Карл Райнер

Carl Reiner
АктёрP.G. Biggershot
Джонатан Уинтерс

Джонатан Уинтерс

Jonathan Winters
АктёрWhoppa Chopper Pilot / Ohio Cop with Bullhorn / Jeb

Сценаристы

Кеннет Лонерган

Кеннет Лонерган

Kenneth Lonergan
Сценарист
Джей Уорд

Джей Уорд

Jay Ward
Сценарист

Продюсеры

Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро

Robert De Niro
Продюсер
Джейн Розенталь

Джейн Розенталь

Jane Rosenthal
Продюсер

Актёры дубляжа

Жанна Никонова

Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Лариса Некипелова

Лариса Некипелова

Актриса дубляжа
Юрий Маляров

Юрий Маляров

Актёр дубляжа
Рудольф Панков

Рудольф Панков

Актёр дубляжа

Художники

Билл Ри

Билл Ри

Bill Rea
Художник
Марлен Стюарт

Марлен Стюарт

Marlene Stewart
Художница

Монтажёры

Дэннис Вирклер

Дэннис Вирклер

Dennis Virkler
Монтажёр

Операторы

Томас Э. Экермен

Томас Э. Экермен

Thomas E. Ackerman
Оператор

Композиторы

Марк Мазерсбо

Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор