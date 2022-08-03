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Приключения Рокки и Бульвинкля

Приключения Рокки и Бульвинкля (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, The Adventures of Rocky & Bullwinkle
Фэнтези, Семейный88 мин12+

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О фильме

Двое злодеев времен «холодной войны», злые шпионы из Поттсильвании объединяют свои усилия с Бесстрашным Лидером, который строит коварные планы завоевания мира. Не в силах справиться со злодеями, ФБР призывает на помощь бесстрашную парочку — говорящего лося Буллвинкля и летающую белку Рокки.

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Рокки и Бульвинкля»