Приключения Рокки и Бульвинкля (фильм, 2000) смотреть онлайн

Двое злодеев времен «холодной войны», злые шпионы из Поттсильвании объединяют свои усилия с Бесстрашным Лидером, который строит коварные планы завоевания мира. Не в силах справиться со злодеями, ФБР призывает на помощь бесстрашную парочку — говорящего лося Буллвинкля и летающую белку Рокки.

