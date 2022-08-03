Приключения Рокки и Бульвинкля (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, The Adventures of Rocky & Bullwinkle
Фэнтези, Семейный88 мин12+
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О фильме
Двое злодеев времен «холодной войны», злые шпионы из Поттсильвании объединяют свои усилия с Бесстрашным Лидером, который строит коварные планы завоевания мира. Не в силах справиться со злодеями, ФБР призывает на помощь бесстрашную парочку — говорящего лося Буллвинкля и летающую белку Рокки.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ДМРежиссёр
Дес
МакАнуфф
- Актриса
Пайпер
Перабо
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Рене
Руссо
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- РКАктёр
Рэнди
Куэйд
- ДФАктриса
Джун
Форэй
- КСАктёр
Кит
Скотт
- ДГАктриса
Джанин
Гарофало
- КРАктёр
Карл
Райнер
- ДУАктёр
Джонатан
Уинтерс
- КЛСценарист
Кеннет
Лонерган
- ДУСценарист
Джей
Уорд
- Продюсер
Роберт
Де Ниро
- Продюсер
Джейн
Розенталь
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- БРХудожник
Билл
Ри
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- ТЭОператор
Томас
Э. Экермен
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо